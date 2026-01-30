Trump | non ritiriamo ICE dal Minnesota

Il presidente Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti non ritireranno le forze dell’ICE dal Minnesota. Lo ha detto questa mattina, prima di partecipare alla proiezione del documentario

8.22 Prima della proiezione al Kennedy Center del documentario "Melania" sulla First Lady,il presidente Usa ha parlato con i reporter. Sull'ICE in Minnesota: "Non ritireremo gli agenti dell'Immigrazione. Assolutamente no".Poi,su Alex Pretti,ucciso dall'ICE: "Agitatore e, forse, sovversivo",ha detto commentando un video in cui Pretti sputa a un agente e prende a calci un'auto dell'ICE. Sull'Iran: "Molte navi, molto grandi e molto potenti stanno navigando verso l' Iran proprio ora, sarebbe fantastico se non dovessimo usarle", ha detto Trump.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’incidente avvenuto a Minnesota, in cui un ufficiale dell’ICE ha perso la vita, ha suscitato reazioni di tristezza e riflessione.

La senatrice Amy Klobuchar ha espresso la sua volontà di rimuovere il servizio ICE dal Minnesota, a seguito della tragica morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, ucciso dagli agenti federali nella città di Minneapolis.

Argomenti discussi: Trump apre al ritiro dell’Ice da Minneapolis e manda lo zar dei confini per gestire la crisi; Trump caccia Bovino e ritira l’Ice: a Minneapolis arriva lo zar dei confini; Trump ipotizza il ritiro dell'Ice da Minneapolis: Abbiamo fatto un lavoro fenomenale; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati.

Minneapolis, Trump non esclude il ritiro dell'Ice: «Stiamo valutando, prima o poi ce ne andremo»L'ex presidente Bill Clinton ha denunciato le «scene orribili» avvenute a Minneapolis, dove due cittadini americani, Renee Good e poi Alex Pretty, sono stati uccisi da agenti federali. ilgazzettino.it

Trump considera il ritiro dell'Ice da Minneapolis: ecco cosa significaTrump ha giustificato l’aumento dei controlli sull’immigrazione facendo riferimento a un presunto vasto scandalo di frode ai danni dei servizi sociali, coinvolgendo in particolare la comunità somala. ... notizie.it

Philip Glass annuncia il ritiro della prima mondiale della sinfonia 'Lincoln' dal Kennedy Center. I valori del Kennedy Center guidato da Trump sono in diretto conflitto con il messaggio. https://l.euronews.com/9RzR - facebook.com facebook

