Trump con Bin Salman la giornalista chiede di Kashoggi e il presidente Usa insorge | Abc dice fake news non lo metta in imbarazzo

Ilfattoquotidiano.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha difeso il principe saudita Mohammed bin Salman durante la prima visita ufficiale dall’uccisione del giornalista Jamal Kashoggi. Durante un colloquio bilaterale aperto alla stampa, Trump ha interrotto la giornalista di Abc che aveva chiesto al principe ereditario saudita dell’omicidio del giornalista. “Non sa nulla, non mettete in imbarazzo il nostro ospite “, ha detto il presidente americano, apostrofando Abc come testata che dicefake news”. “A molte persone non piaceva quel signore di cui stai parlando, che ti piaccia o no, sono cose che succedono”, ha dichiarato ancora il presidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump con bin salman la giornalista chiede di kashoggi e il presidente usa insorge abc dice fake news non lo metta in imbarazzo

© Ilfattoquotidiano.it - Trump con Bin Salman, la giornalista chiede di Kashoggi e il presidente Usa insorge: “Abc dice fake news, non lo metta in imbarazzo”

Contenuti che potrebbero interessarti

trump bin salman giornalistaTrump-Bin Salman, gli affari e lo show: il principe promette mille miliardi agli Usa e il presidente lo difende su Khashoggi - Il presidente degli Usa: «Non sapeva dell'uccisione del giornalista». Lo riporta msn.com

trump bin salman giornalistaTrump difende bin Salman sull'omicidio di Khashoggi - Il presidente Donald Trump ha dichiarato che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non sapeva nulla dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto nel 2018. Riporta tg24.sky.it

trump bin salman giornalistaTrump difende bin Salman sulla morte del giornalista Khashoggi: «Non ne sapeva nulla». E attacca la giornalista di Abc - (LaPresse) Donald Trump difende il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in merito all'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuta il 2 ottobre 2018 a Istanbul. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Bin Salman Giornalista