Trump con Bin Salman la giornalista chiede di Kashoggi e il presidente Usa insorge | Abc dice fake news non lo metta in imbarazzo
Donald Trump ha difeso il principe saudita Mohammed bin Salman durante la prima visita ufficiale dall’uccisione del giornalista Jamal Kashoggi. Durante un colloquio bilaterale aperto alla stampa, Trump ha interrotto la giornalista di Abc che aveva chiesto al principe ereditario saudita dell’omicidio del giornalista. “Non sa nulla, non mettete in imbarazzo il nostro ospite “, ha detto il presidente americano, apostrofando Abc come testata che dice “fake news”. “A molte persone non piaceva quel signore di cui stai parlando, che ti piaccia o no, sono cose che succedono”, ha dichiarato ancora il presidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#StatiUniti Elon Musk era tra gli ospiti alla cena per il principe ereditario saudita bin Salman, organizzata alla Casa Bianca dal presidente Trump. Tra gli altri: Cristiano Ronaldo #CR7, il presidente FIFA Infantino, il vicepresidente JD Vance e il segretario di S Vai su X
Radio1 Rai. . #StatiUniti Elon Musk era tra gli ospiti alla cena in onore del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, organizzata martedì alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente della FIFA G - facebook.com Vai su Facebook
Trump-Bin Salman, gli affari e lo show: il principe promette mille miliardi agli Usa e il presidente lo difende su Khashoggi - Il presidente degli Usa: «Non sapeva dell'uccisione del giornalista». Lo riporta msn.com
Trump difende bin Salman sull'omicidio di Khashoggi - Il presidente Donald Trump ha dichiarato che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non sapeva nulla dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto nel 2018. Riporta tg24.sky.it
Trump difende bin Salman sulla morte del giornalista Khashoggi: «Non ne sapeva nulla». E attacca la giornalista di Abc - (LaPresse) Donald Trump difende il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in merito all'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuta il 2 ottobre 2018 a Istanbul. Riporta msn.com