Donald Trump ha difeso il principe saudita Mohammed bin Salman durante la prima visita ufficiale dall’uccisione del giornalista Jamal Kashoggi. Durante un colloquio bilaterale aperto alla stampa, Trump ha interrotto la giornalista di Abc che aveva chiesto al principe ereditario saudita dell’omicidio del giornalista. “Non sa nulla, non mettete in imbarazzo il nostro ospite “, ha detto il presidente americano, apostrofando Abc come testata che dice “fake news”. “A molte persone non piaceva quel signore di cui stai parlando, che ti piaccia o no, sono cose che succedono”, ha dichiarato ancora il presidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump con Bin Salman, la giornalista chiede di Kashoggi e il presidente Usa insorge: "Abc dice fake news, non lo metta in imbarazzo"