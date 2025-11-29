Truffe telefoniche e ‘spoofing’ è allarme in Italia | i prefissi stranieri da evitare

Periodicodaily.com | 29 nov 2025

(Adnkronos) – Allarme per nuove truffe telefoniche in Italia attraverso numeri con prefissi stranieri, con un nuovo fenomeno, chiamato 'spoofing', sempre più diffuso. In tutto il Paese si stanno diffondendo chiamate e messaggi che nascondono vere e proprie truffe telefoniche o spam. Il fenomeno è aumentato nelle ultime settimane, dopo che era già stato lanciato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

