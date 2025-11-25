Chiara Ferragni richiesta una condanna a un anno e otto mesi per truffa aggravata

La procura chiede un anno e otto mesi per Chiara Ferragni e gli altri coimputati. Avrebbero ottenuto un “ingiusto profitto” attraverso il pandoro “Pink Christmas” di Balocco e le uova di Pasqua del progetto “Sosteniamo i Bambini delle Fate”. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Chiara Ferragni, richiesta una condanna a un anno e otto mesi per truffa aggravata

News recenti che potrebbero piacerti

Chiara Ferragni in Tribunale, a Milano, martedì mattina, per la seconda volta nelle ultime settimane, per l'udienza del processo che la vede imputata, insieme ad un suo ex collaboratore e al presidente di Cerealitalia, per truffa aggravata per i noti casi di presu - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni, così non va Vai su X

Pandoro gate, i pm di Milano: "Condannare Chiara Ferragni a un anno e otto mesi" - E' la richiesta di condanna che la procura di Milano ha formulato per Chiara Ferragni a processo, con rito abbreviato, con ... Scrive iltempo.it

Ferragni, oggi a Milano la richiesta di condanna dei pm per il Pandoro-gate - L’influencer in aula a Milano per l’udienza decisiva del procedimento su pandoro e uova di Pasqua: la requisitoria di Fusco e Barilli precede la ... Da affaritaliani.it

Chiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna a un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro». Lei: tutto in buona fede - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con ... Riporta ilgazzettino.it