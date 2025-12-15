Lillith Lodge racconta il lato oscuro e le curiosità del lavoro ‘più antico’ | ‘Pagata per fare scor…ge’

Lillith Lodge condivide la sua esperienza nel mondo dell’escort, un lavoro considerato tra i più antichi. In questo articolo, scoprirai il suo percorso di tre anni e mezzo, affrontando temi come le sfide e le curiosità di questa professione, spesso avvolta da stereotipi e malintesi.

L’inizio del percorso di Lillith Lodge. Lillith Lodge lavora come escort da tre anni e mezzo, o come preferisce definirsi, “lavoratrice a servizio completo”. La sua carriera l’ha portata alla libertà finanziaria, con oltre 43.000 follower su Instagram e 112.000 su TikTok, ma non è stata esente da rischi. Come racconta al Daily Star, soprattutto all’inizio, quando lavorava nei locali e bordelli del Regno Unito, situazioni pericolose erano frequenti. Libertà di scelta e curiosità insolite. Secondo Lillith, ogni escort ha dei limiti personali su ciò che può o non può fare. Essendo finanziariamente stabile, Lillith può rifiutare richieste che la mettono a disagio e accettare solo lavori in linea con le sue preferenze. Notizieaudaci.it

