trasmissione live su rai per seguire in diretta ogni fase dei giochi di milano cortina

La Rai trasmette in diretta tutti i momenti dei Giochi di Milano Cortina. La tv pubblica ha annunciato una copertura speciale, con una trasmissione continua che seguirà ogni gara e ogni fase della manifestazione. Gli spettatori potranno vedere tutto in tempo reale, senza perdere nemmeno un aggiornamento.

La Rai ha annunciato una copertura televisiva straordinaria per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, con una trasmissione live dedicata che seguirà ogni fase degli eventi in tempo reale. L’iniziativa, che si concretizza in un’ora di programmazione dedicata al minuto per minuto degli eventi, punta a coinvolgere il pubblico italiano in un’esperienza di diretta coinvolgente e immediata. Il servizio sarà trasmesso in onda su Rai 1 e in streaming sul portale Rai.it, con una struttura che permetterà di seguire gli sviluppi delle gare in tempo reale, senza interruzioni, grazie a un team di giornalisti, commentatori e esperti in campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rai trasmette in diretta le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dal 6 al 22 febbraio.

