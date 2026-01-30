Traffico Roma del 30-01-2026 ore 20 | 30

Traffico in calo sulla rete principale di Roma, ma ci sono ancora code su via Appia Nuova e tratto della tangenziale. Le strade intorno all’Olimpico sono bloccate per la partita Lazio-Genoa, con variazioni sulla viabilità e chiusure temporanee. La circolazione resta difficile soprattutto tra viale di Tor di Quinto, via Salaria e via dei Monti Tiburtini. La chiusura di via Ardeatina tra via di San Sebastiano e il Grotta Perfetta crea ripercussioni anche su quella zona. Da questa sera, stop anche alla linea B

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale su via Appia Nuova ancora code tratti all'altezza di via delle Capannelle nelle due direzioni ed è intenso il traffico su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi questa sera alle 20:45 all'Olimpico Lazio Genoa consueti provvedimenti relativi alla sicurezza della viabilità nell'area del Foro Italico chiusa anche viale della Farnesina prima e dopo la gara non escludono ripercussioni a Flaminio al della Vittoria e sul lungotevere sulla tangenziale ricordiamo la chiusura per uno smottamento di via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta possibili ripercussioni per la circolazione soprattutto su via di Grotta Perfetta per quanto riguarda il trasporto pubblico da questa sera 21 e fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio stop della circolazione sulla linea B B 1 della metropolitana nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio regolare la circolazione tra San Paolo e Laurentina previsto un servizio sostitutivo con due linee bus navetta da mb7 San Paolo Rebibbia e la mb1 piazza Bologna viale Jonio lavori questa notte alle porte di Roma sull'autosole dalle 22 chiusura del Bivio che mette sulla diramazione di roba Sud per chi proviene da Firenze e diretto quindi in direzione del raccordo anulare ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.

