Bimba morta dopo la festa a Torre del Greco fatale un malore ma è giallo

Una bambina è deceduta dopo aver partecipato a una festa a Torre del Greco, dove sarebbe stata colpita da un malore fatale. Gli ultimi scatti la mostrano con una mantellina azzurra e un vestitino bianco tra i bambini che, l’8 dicembre, accompagnano il carro dell’Immacolata in processione. La vicenda si presenta come un mistero da chiarire.

Bimba di 5 anni morta a Torre del Greco dopo l'Immacolata, annullata accensione dell'albero di Natale - Il sindaco Mennella annulla l'accensione dell'albero di Natale

