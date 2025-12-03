Roma, 3 dic – È in arrivo Letture maceratesi. Rassegna esplicita, due giornate – sabato 13 e domenica 14 dicembre – dedicate al dialogo, alla letteratura e all’approfondimento, nella suggestiva cornice dello Sferisterio di Macerata. Una manifestazione, inserita nel calendario delle iniziative di Macerata per Natale, che si presenta come un vero laboratorio culturale, realizzato dall’associazione Castelli di Carta in collaborazione con il Comune di Macerata, con il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Macerata. Dal 13 al 14 dicembre la prima edizione di “Letture maceratesi. Rassegna esplicita”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Nasce “Letture maceratesi. Rassegna esplicita”, un nuovo laboratorio culturale