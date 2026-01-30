Questa mattina, il Gualdo Basket si è schierato contro le offese dei tifosi. Mentre sul parquet la squadra vola, fuori dal campo i problemi con le multe per insulti e insulti degli spettatori restano irrisolti. I giocatori e la società chiedono più rispetto e un comportamento più civile dagli spettatori, che troppo spesso si lasciano andare a parole offensive.

GUALDO TADINO - "Basta offese agli arbitri". Il Gualdo Basket sul parquet vola, mentre fuori dal campo non ce la fa più a "pagare le multe per insulti e offese dei tifosi". Le ultime due vittorie consecutive, contro Jesi e Bramante, hanno infatti permesso ai biancorossi di coach Paleco, matricola del campionato, di portarsi a quota 12 in classifica, nel girone D di serie B interregionale che vede l’altra umbra, la Valdiceppo, fanalino di coda con 8 punti. Gualdo che ha dalla sua un tifo importante, il vero uomo in più nelle gare del PalaLuzi ma anche in trasferta, proprio come nella trasferta dell’ultimo turno a Pesaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Tifosi, siamo stanchi di pagare le multe per voi"

