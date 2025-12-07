Ora basta! Ucraina interviene Trump Jr | Siamo stanchi di pagare assegni
Donald Trump Jr ha sollevato dubbi sul futuro degli aiuti militari statunitensi all’Ucraina, evocando la possibilità che possano terminare presto. “Per anni gli americani hanno firmato gli assegni. L’opinione pubblica ora non ha più voglia”, ha dichiarato, evidenziando la crescente stanchezza dei cittadini americani nei confronti del conflitto. Le sue parole hanno acceso nuove polemiche sul ruolo degli Stati Uniti nella guerra. Il figlio dell’ex presidente ha inoltre lasciato intendere che Donald Trump potrebbe allontanarsi dal processo di pace e ridurre il coinvolgimento nella guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
