Diffamò l’ex moglie prescritto Tiberio Timperi ma dovrà risarcire

La Corte d’Appello di Roma ha stabilito che il processo per diffamazione contro Tiberio Timperi si prescrive. Il giornalista, accusato di aver diffamato l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga, non dovrà più rispondere di quell’accusa. La decisione arriva dopo che i giudici hanno dichiarato estinta l’azione penale per intervenuta prescrizione. Resta da capire se Timperi dovrà comunque risarcire la ex moglie in sede civile.

(Adnkronos) – I giudici della terza sezione penale della Corte d'Appello di Roma hanno dichiarato estinta per intervenuta prescrizione l'accusa nei confronti del giornalista Tiberio Timperi, finito sotto processo per diffamazione ai danni della ex moglie, Orsola Adele Gazzaniga. In favore della donna i giudici hanno riconosciuto le statuizioni civili. I fatti risalgono al 2010,

Tiberio Timperi dovrà pagare 1500 euro alla ex moglie, Orsola Adele Gazzaniga.

