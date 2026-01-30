‘The Mask’ al via il nuovo programma condotto da Crea e Agliardi

Questa mattina è partito ufficialmente “The Mask”, il nuovo talk show di CRC condotto da Crea e Agliardi. La trasmissione, che va in onda su canale 84 DT e 100, ha già attirato molta curiosità tra il pubblico. Gli ospiti si alternano in studio, mentre i conduttori cercano di coinvolgere gli ascoltatori con temi di attualità e intrattenimento. La prima puntata si è conclusa con un buon riscontro di ascolti e già si parla di una stagione ricca di sorprese.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande attesa per il debutto di “The mask” il nuovo talk show radio televisivo di CRC (canale 84 DT e 100.500 FM) condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi, che prenderà il via il 7 febbraio e andrà in onda in diretta ogni sabato dalle ore 10 alle 11. C’è molta curiosità sul titolo della trasmissione: perché The mask? Lo spiega Lorenzo Crea al quale è venuta l’idea del format e del titolo: “Si dice da sempre che Napoli è un palcoscenico e che su questo proscenio ciascuno di noi indossa una maschera. Questo non è necessariamente un male, perché a volte la maschera serve anche per coprire le nostre fragilità e inquietudini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

È tutto pronto per il debutto di “The mask”, il nuovo talk show che andrà in onda su CRC, il canale 84 del digitale terrestre e 100 in streaming.

Questa sera parte “The mask”, il nuovo show di CRC condotto da Lorenzo Crea e Enzo Agliardi.

THE MASK SU CRCGrande attesa per il debutto di The mask il nuovo talk show radio televisivo di CRC (canale 84 DT e 100.500 FM) condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi, che prenderà il via il 7 febbraio e andrà ... politicamentecorretto.com

Siete pronti per THE MASK Il nuovo talk show condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi su Radio CRC Un occhio su Napoli e sull’Italia per andare “oltre le maschere” “The mask” sarà un programma di approfondimento giornalistico che assumerà to - facebook.com facebook

