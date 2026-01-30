Terni Viviana Altamura | Agire con equilibrio e responsabilità evitando interventi che indebolisco il sistema scolastico

Viviana Altamura, assessore alla Scuola di Terni, lancia un appello a mantenere equilibrio e responsabilità nelle decisioni legate all’istruzione. “Non servono interventi che rischiano di indebolire il sistema scolastico,” dice, sottolineando l’importanza di agire con attenzione per tutelare studenti, famiglie e insegnanti. La politica regionale si trova di fronte a scelte delicate, e Altamura invita a evitare azioni impulsive che possano danneggiare il futuro delle scuole locali.

L’assessore alla scuola: “Accorpare istituzioni scolastiche come De Filis e Don Milani, dando vita a un unico istituto con oltre undici plessi, sarebbe stata una scelta poco funzionale” "Come assessore alla Scuola sento fortemente il dovere di salvaguardare e tutelare le realtà educative del nostro territorio, operando sempre nell’interesse degli studenti, delle famiglie e delle comunità scolastiche. La città di Terni, nel corso degli anni, ha già dato un contributo significativo in termini di dimensionamento scolastico, affrontando numerosi e importanti accorpamenti che hanno inciso in modo profondo sull’assetto dell’istruzione secondaria superiore.🔗 Leggi su Ternitoday.it

