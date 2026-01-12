Terni Viviana Altamura | Impianti obsoleti e anni di mancati interventi In atto le misure per garantire la sicurezza a studenti e personale
A Terni, la situazione degli edifici scolastici comunali evidenzia impianti obsoleti e anni di interventi mancati. Viviana Altamura annuncia l’attuazione di misure per migliorare la sicurezza di studenti e personale, affrontando le criticità legate alle condizioni termiche e strutturali degli edifici. Un intervento necessario per garantire ambienti più sicuri e funzionali, nel rispetto delle esigenze di scuola e comunità.
"La situazione degli edifici scolastici comunali dal punto di vista termico è delicata in quanto scontiamo anni di mancati investimenti. L’Amministrazione Comunale è pienamente consapevole delle difficoltà derivanti dalla situazione e sta lavorando intensamente per risolvere le problematiche in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
