Terni Viviana Altamura | Impianti obsoleti e anni di mancati interventi In atto le misure per garantire la sicurezza a studenti e personale

A Terni, la situazione degli edifici scolastici comunali evidenzia impianti obsoleti e anni di interventi mancati. Viviana Altamura annuncia l’attuazione di misure per migliorare la sicurezza di studenti e personale, affrontando le criticità legate alle condizioni termiche e strutturali degli edifici. Un intervento necessario per garantire ambienti più sicuri e funzionali, nel rispetto delle esigenze di scuola e comunità.

