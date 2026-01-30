Terni sconta la pena per violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne | rimpatriato dopo la scarcerazione

Dopo essere stato scarcerato, un uomo di Terni è stato rimpatriato dopo aver scontato la pena per violenza sessuale sulla figlia minorenne. La polizia ha emesso due ordini di espulsione contro cittadini stranieri irregolari, che ora sono stati rimossi dal territorio italiano.

Sei fogli di via obbligatori e due accompagnamenti nei centri di permanenza per il rimpatrio. I provvedimenti della Questura Due distinte misure sono state emesse dalla polizia di stato nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio. Per entrambi è scattato l’accompagnamento nei centri di permanenza per il rimpatrio. Il primo provvedimento ha riguardato un venticinquenne nigeriano, con precedenti di polizia per spaccio reiterato di sostanze stupefacenti e rissa, la cui richiesta di protezione internazionale era stata definitivamente rigettata. Il giovane è stato rintracciato a seguito di un’attività di monitoraggio svolta dall’Ufficio immigrazione della Questura ternana.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Terni Rimpatrio

Un uomo di 73 anni è stato condannato a otto anni di reclusione per violenza sessuale sulla figlia minorenne della convivente, oltre a maltrattamenti e minacce.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Terni Rimpatrio

Argomenti discussi: Perugia, studentessa stuprata in centro: il violento chiede scusa e uno sconto di pena; Studentessa stuprata in via Pinturicchio: il violentatore chiede lo sconto di pena e scrive una lettera di scuse; Stupro Perugia, l'imputato scrive una lettera di scuse e chiede uno sconto di pena; Time out on-air, le notizie di oggi: dall'intervista a Giorgio Mencaroni allo sconto di pena per l'aggressore della studentessa della Mongolia.

Sconta le pena per violenza sessuale. E ora scatta il rimpatrioLa Questura di Terni rigetta la richiesta di permesso di soggiorno. L'uomo, un ivoriano, aveva abusato di una donna, ospite della madre Terni 13 agosto 2025 - L'ufficio immigrazione di Terni, diretto ... lanazione.it

Cami Sportwear Terni. Nasti & Papale · Moda. Neve donna in sconto! È il momento perfetto per vivere l’inverno con stile. La nostra linea neve da donna è ora disponibile in sconto, con proposte pensate per chi ama la montagna e vuole sentirsi a proprio - facebook.com facebook

#Terni, stop #contesa #Comune- #Tacito Park: ‘sconto’ 50% e #accordo #collettivo da 82 mila euro x.com