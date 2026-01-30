Terni la mostra di Giovanni Baldi | Trovare una forma di sintonizzazione con altre dimensioni GALLERIA FOTOGRAFICA

La galleria di Terni ospita ancora fino a domenica 1 febbraio la mostra personale di Giovanni Baldi intitolata ‘Lo spazio dell’Anima’. L’esposizione invita i visitatori a scoprire come l’artista cerca di trovare una forma di sintonizzazione con altre dimensioni attraverso le sue opere. Gli appassionati di fotografia e arte contemporanea possono entrare in contatto con le sue creazioni e riflettere su temi legati all’interiorità e al mondo invisibile.

Una mostra personale denominata 'Lo spazio dell'Anima' è stata curata da Giovanni Baldi e visitabile fino a domenica 1 febbraio. L'artista espone le sue opere nello spazio espositivo della Biblioteca comunale con i seguenti orari: dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20. Pittura, architettura e scultura che evocano un minimo comun denominatore: "Il tentativo di trovare una forma di sintonizzazione con altre dimensioni". Alla redazione di www.ternitoday.it Giovanni Baldi spiega che: "Mi occupo di architettura. A livello artistico ho avviato una ricerca di sintonizzazione con dimensioni interiori, rispetto a quella visibile. Dal 29 gennaio al 1 febbraio bctLab in Piazza della Repubblica ospita la mostra Lo spazio dell'anima dell'artista Giovanni Baldi. L'esposizione, che prosegue il percorso di Piazza d'arti, è visitabile tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle

