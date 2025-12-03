Terni apre la mostra Lancia di Luce Nascita di un Capolavoro | Celebrazione di un monumento identitario della città GALLERIA FOTOGRAFICA

È stata inaugurata nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre ai locali del Caos la mostraLancia di Luce. Nascita di un Capolavoro”. Realizzata in occasione del trentennale dall’installazione della scultura realizzata dal maestro Arnaldo Pomodoro, l’esposizione racconta il percorso creativo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

