Ladri in azione nella notte | furti in una ferramenta e in un generi alimentari
Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, a San Vittore del Lazio, due attività commerciali sono state vittime di furti: una ferramenta e un negozio di generi alimentari. Gli episodi hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine stanno indagando sugli eventi.
Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, a San Vittore del Lazio, in via Granarelli, sono stati messi a segno due furti. Il primo in una ferramenta: i malfattori hanno rubato numeroso materiale idraulico, condizionatori e persino una vettura di proprietà dell'esercizio. Poi il secondo colpo in un. Frosinonetoday.it
Ladri di notte a Lostello: molti danni. L'appello a sostenere il mercatino di Natale - Un post sul profilo del locale: "L’ennesimo tentativo di furto a Lostello, stanotte. gazzettadiparma.it
Colpo nella notte alla farmacia Cantelli: ladri in azione alle 3:15 in via Unità Italiana - CASERTA – Blitz notturno ai danni della farmacia Cantelli, in via Unità Italiana. casertakeste.it
Ladri in azione contro il nato locale Braceria Napoletana - facebook.com facebook
Tentativo di furto sventato da BOR presso la villa del noto calciatore Stanislav Lobotka!