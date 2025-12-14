Ladri in azione nella notte | furti in una ferramenta e in un generi alimentari

Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, a San Vittore del Lazio, due attività commerciali sono state vittime di furti: una ferramenta e un negozio di generi alimentari. Gli episodi hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine stanno indagando sugli eventi.

Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, a San Vittore del Lazio, in via Granarelli, sono stati messi a segno due furti. Il primo in una ferramenta: i malfattori hanno rubato numeroso materiale idraulico, condizionatori e persino una vettura di proprietà dell'esercizio. Poi il secondo colpo in un.

