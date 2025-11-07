Cecina tenta il furto in un appartamento e poi minaccia con una spranga i clienti del supermercato | denunciato

Prima avrebbe tentato il furto in un'abitazione e successivamente avrebbe minacciato, armato di spranga, i clienti di un supermercato di Cecina. Per questo un 30enne è stato denunciato per resistenza, danneggiamento e violazione di domicilio, nonché porto ingiustificato di oggetti atti ad. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

