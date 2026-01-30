Tenta di strangolare la moglie e la minaccia con un coltello | arrestato 56enne a Biancavilla

I carabinieri sono intervenuti a Biancavilla dopo una richiesta di aiuto di una donna di 54 anni. Il marito, un uomo di 56 anni, aveva tentato di strangolarla e l’aveva minacciata con un coltello. I militari sono arrivati sul posto e hanno subito arrestato l’uomo, che ora si trova in caserma. La donna è uscita illesa dall’episodio di violenza.

Momenti di grande tensione a Biancavilla, nel Catanese, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Paternò sono intervenuti d'urgenza in seguito alla segnalazione dei familiari di una donna di 54 anni che denunciavano una grave situazione di pericolo. Raggiunto l'appartamento della coppia, situato in un quartiere popolare del paese etneo, i militari hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione e con segni di lesioni. All'interno dell'abitazione era presente anche il marito, un 56enne del posto con precedenti penali.

