Tensione tra Ricciardi M5s e Furgiuele Lega | Vieni a fare la X Mas nel mio paese dove sono stati uccisi italiani innocenti

La lite tra Ricciardi del Movimento 5 Stelle e Furgiuele della Lega si accende su un retroscena storico. Ricciardi invita Furgiuele a visitare il suo paese, a Forno, dove si sono verificati episodi di violenza legati alla X Mas. Furgiuele risponde ricordando che quei uomini combattevano con i nazisti e uccidevano italiani innocenti. La discussione diventa un punto di rottura tra i due politici, con toni duri e accuse reciproche.

"Noi ce li ricordiamo bene chi sono quelli della X Mas, quelli che combattevano insieme ai nazisti tedeschi e uccidevano degli italiani innocenti, proprio come a Forno. Non abbiamo paura di loro. L'antifascismo deve tornare a essere una pratica quotidiana". Lo ha detto il capogruppo del M5s alla Camera, Riccardo Ricciardi, riferendosi all'eccidio nazifascista del 1944 a Forno, frazione di Massa. Ricciardi ha postato uk video girato oggi durante l'occupazione della sala stampa a Montecitorio da parte delle opposizioni per impedire la conferenza stampa chiesta dal deputato leghista Domenico Furgiuele.

