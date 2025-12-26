Nigeria attacco degli Stati Uniti contro i terroristi dell' Isis Trump | Uccisi cristiani innocenti
Un attacco da parte degli Stati Uniti in Nigeria, contro i terroristi dell'Isis. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, che ha confermato che nella notte è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Trump lancia attacco contro l'Isis in Nigeria. "Terroristi feccia, uccisi cristiani innocenti"
Leggi anche: Trump lancia attacco contro i terroristi dell’Isis in Nigeria: “Hanno massacrato cristiani innocenti”
Gli Usa lanciano un attacco in Nigeria contro l’Isis; Nigeria: Trump ordina attacchi aerei USA su basi ISIS, Lagos conferma; Trump lancia nella notte un potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria: «Hanno ucciso cristiani innocenti»; Nigeria, attacco degli Stati Uniti contro i terroristi dell'Isis. Trump: «Uccisi cristiani innocenti».
Nigeria, attacco degli Stati Uniti contro i terroristi dell'Isis. Trump: «Uccisi cristiani innocenti» - Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, che ha confermato che nella notte ... msn.com
Nigeria, offensiva Usa contro l’Isis. Donald Trump: “Attacco potente e letale” - ovest del Paese africano ed è stata confermata dalle autorità nigeriane nell’ambito della coope ... notizie.it
Trump: 'Lanciato un potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria' - L'operazione, nell'area nordoccidentale, confermata dal Pentagono e dal ministero degli esteri del paese africano (ANSA) ... ansa.it
Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei in Nigeria: «Colpiti obiettivi ISIS» x.com
Radio1 Rai. . Massiccio bombardamento degli Stati Uniti nella #Nigeria nord-occidentale. "Attacchi di precisione contro obiettivi dell'Isis; uccidevano cristiani innocenti da anni", ha dichiarato #Trump. Washington fa sapere che l'intervento è stato chiesto dall - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.