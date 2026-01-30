telese il consiglio di stato chiude la vicenda sul servizio sai

Il Consiglio di Stato ha deciso di mettere fine alla querelle sul servizio SAI a Telese. Dopo mesi di battaglie legali, la sentenza ha confermato che l’operato del Comune era regolare. Ora, si aprono nuove strade per ottenere finanziamenti destinati a progetti di integrazione e servizi sociali. La vicenda si conclude con un pronunciamento chiaro, che permette all’amministrazione di ripartire senza più ostacoli giudiziari.

Il Consiglio di Stato ha posto fine alla vicenda giudiziaria che ha riguardato l’aggiudicazione del servizio SAI, da parte del Comune di Telese Terme, alla cooperativa Lilliput, Società Cooperativa Onlus. Un iter avviato dalla Cooperativa uscente, Solidarci, terza in graduatoria, dopo la cooperativa “Sale della Terra” che oltre a rallentare il regolare avvicendamento dell’aggiudicataria ha comportato un disagio per le famiglie beneficiarie, oltre che per l’Ente.La pronuncia dei Giudici di Palazzo Spada consentono di rafforzare, ove mai ve ne fosse stato bisogno, la legittimità dell’operato del Comune che è stato al centro di strumentali attacchi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

