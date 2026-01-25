Telese nessuna sanzione ANAC | chiarimenti del Comune sulla gara SAI
Il Comune di Telese Terme ha chiarito che non sono state adottate sanzioni da parte dell’ANAC in relazione alla gara SAI. Il procedimento attualmente è in fase interlocutoria e si riferisce a un problema tecnico tra piattaforme informatiche, senza coinvolgimento dell’ente. Questa comunicazione mira a fornire trasparenza e aggiornamenti precisi sulle recenti interlocuzioni ufficiali.
In merito alle recenti interlocuzioni tra l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e il Comune di Telese Terme riportate dalla stampa, si precisa che nessuna sanzione è stata irrogata nei confronti del Comune. Il procedimento è al momento in una fase interlocutoria ed è riferito a un disservizio tecnico non imputabile all’operato dell’Ente. Gli uffici comunali, agendo con la massima tempestività e nel pieno rispetto della legalità, hanno messo in atto ogni azione possibile per risolvere l’impasse. È stata inizialmente coinvolta l’assistenza tecnica della PAD, che ha confermato l’esatta configurazione della procedura. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
