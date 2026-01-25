Telese nessuna sanzione ANAC | chiarimenti del Comune sulla gara SAI

Il Comune di Telese Terme ha chiarito che non sono state adottate sanzioni da parte dell’ANAC in relazione alla gara SAI. Il procedimento attualmente è in fase interlocutoria e si riferisce a un problema tecnico tra piattaforme informatiche, senza coinvolgimento dell’ente. Questa comunicazione mira a fornire trasparenza e aggiornamenti precisi sulle recenti interlocuzioni ufficiali.

