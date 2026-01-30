Teatro e comunità nelle terre alte | torna Sipario sul nostro Appennino

Nelle terre alte dell’Appennino si riaccende il teatro con la quinta edizione di

Terre alte doppiamente protagoniste a Xnl Piacenza. Nella mattinata di venerdì 30 gennaio nel centro d'arte che ospita fino al 22 febbraio la mostra di Alessandra Calò e Sergio Ferri Sillabari d'Appennino, è stata presentata la quinta edizione della rassegna che il Gruppo Teatrale Quarta Parete, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dedica ai residenti delle aree montane della provincia piacentina. L'edizione di quest'anno conferma la formula degli anni passati - scene teatrali proposte in luoghi insoliti come osterie, bar, spazi parrocchiali - con alcune novità: anzitutto i luoghi, che per la quinta edizione attraversano ben cinque diverse valli facendo tappa a Bettola e Farini (Alta Valnure), Ferriere (Valdaveto), Zerba (Valboreca), Corte Brugnatella (Alta Valtrebbia) e Alta Valtidone.

Dal 18 dicembre al Centro per l’arte contemporanea di Piacenza, la mostra

Al Teatro Corallo di Bardolino si apre una nuova stagione teatrale nel 2026, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune e curata da Fondazione Aida.

Torna il teatro di comunità de Lo sguardo di Telemaco, edizione 2026 dedicata alla Via dell’AmoreTorna il teatro di comunità de Lo sguardo di Telemaco, edizione 2026 dedicata alla Via dell’Amore ... msn.com

San Mauro Castelverde, il teatro riapre: al via la stagione 2026 con spettacoli gratuiti e giovani protagonistiUn teatro che riapre in un borgo delle aree interne non è solo un palcoscenico che torna a vivere: è un segnale di rinascita, vitalità, speranza fondata di futuro. E a San Mauro Castelverde, grazie al ... palermotoday.it

"RADICI IN SCENA. Teatro, corpo e comunità in movimento". È questo il titolo del laboratorio teatrale (gratuito) tenuto da Claudio Orsi al Centro Culturale Compitese (Capannori). Il laboratorio (aperto a tutti, a partire dai 16 anni) è un luogo aperto. Qua il te - facebook.com facebook