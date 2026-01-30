Teatro Armonia gran finale di rassegna con Minchia signor tenente

Si conclude sabato sera al Teatro Armonia di Aragona la prima rassegna teatrale della città. Alle 20.30 va in scena “Minchia signor tenente”, uno spettacolo in due atti di Antonio Grosso portato sul palco dal gruppo “TestiKueti” di Favara, con la regia di Piero. La serata rappresenta il gran finale di una rassegna che ha visto diverse rappresentazioni e coinvolto il pubblico locale.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Si chiude sabato 31 gennaio la prima rassegna teatrale Città di Aragona. Il sipario si apre alle ore 20,30, al teatro Armonia di piazza Matrice, “Minchia signor tenente”, spettacolo in due atti di Antonio Grosso portato in scena dal gruppo teatrale “TestiKueti” di Favara per la regia di Piero Vita. L’appuntamento rappresenta l’ultimo tassello di un cartellone che ha accompagnato il pubblico aragonese lungo tutto il mese di gennaio alternando testi della tradizione e produzioni contemporanee. "Minchia signor te commedia che utilizza la risata come strumento di riflessione ribaltando i codici del racconto tradizionale e mettendo in scena un punto di vista originale sulle dinamiche dell’ingiustizia e del potere.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Teatro Armonia

Al teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia va in scena “Minchia signor tenente”, un testo riconosciuto come un classico del teatro contemporaneo italiano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Teatro Armonia

Argomenti discussi: Finale (un'ouverture): il grande ritorno di Familie Flöz al Teatro della Tosse.

Domenica 1 febbraio 2026, alle ore 17.00, per la Rassegna TEATRO A PROSECCO 2025-2026 organizzata e promossa da L'Armonia APS in collaborazione con la COOPERATIVA CASA DI CULTURA DI PROSECCO – CONTOVELLO Kulturni Dom Prosek K - facebook.com facebook