taxi abusivi napoli la denuncia dopo striscia

Dopo il servizio di Striscia la Notizia, il problema dei taxi abusivi a Napoli torna al centro dell’attenzione. Le telecamere hanno mostrato ancora una volta come questa pratica illegale continui a operare nelle strade della città, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine. Molti cittadini si sono lamentati di aver incontrato tassisti non autorizzati, che offrono corse a prezzi più bassi senza nessuna garanzia di sicurezza. La situazione sembra ancora lontana da una soluzione definitiva.

Il tema dei taxi abusivi Napoli riemerge con forza dopo il servizio di Striscia la Notizia, che ha acceso i riflettori su un fenomeno da tempo noto agli addetti ai lavori ma spesso sottovalutato. Il trasporto illegale di persone rappresenta oggi una minaccia concreta sia per la sicurezza degli utenti sia per la tenuta del settore. Le associazioni Federnoleggio, ACNCC, AIR, FIA e Sistema Trasporti hanno deciso di intervenire con una lettera indirizzata all’assessore Teresa Armato e alla Polizia Municipale, chiedendo un’azione più incisiva. Secondo le sigle, il servizio televisivo ha solo mostrato la punta dell’iceberg di un sistema diffuso e organizzato, che comprende vere e proprie flotte di veicoli abusivi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

