Orbán | I soldi a Kiev sono buttati Intanto altri morti per gli attacchi russi

Il premier ungherese Orbán ha dichiarato che i fondi destinati all’Ucraina sono sprecati, criticando l’efficacia dell’assistenza internazionale. Nel frattempo, proseguono gli attacchi russi, con nuove vittime tra i civili. La questione dei finanziamenti all’Ucraina rimane al centro del dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra gli alleati e le preoccupazioni sulla gestione delle risorse e sulla sicurezza nella regione.

Finanziare l’Ucraina equivale a gettare denaro in un pozzo senza fondo, alimentando al tempo stesso la corruzione. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orbán intervenendo a Budapest durante il congresso del partito Fidesz, tornando a criticare apertamente la strategia europea di sostegno a Kiev. Secondo Orbán, le richieste avanzate dall’Ucraina ai Paesi occidentali sarebbero insostenibili nel lungo periodo. Il premier ha ricordato che Kiev ha chiesto 800 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni per la ricostruzione del Paese, una cifra che, a suo dire, non include nemmeno i costi per garantire la sicurezza futura, che verrebbero presentati separatamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Orbán: “I soldi a Kiev sono buttati”. Intanto altri morti per gli attacchi russi Leggi anche: Ucraina, attacchi russi su Kiev: almeno due morti Leggi anche: Il capo dei combattenti russi pro Kiev è vivo, gli ucraini beffano i sicari russi (e si prendono i soldi) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La provocazione di Mosca: 'Come la Torre, con i soldi a Kiev crollerà l'Italia'. La Farnesina convoca l'ambasciatore russo - La provocazione arriva con un certo tempismo, proprio mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto annunciava un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev. ansa.it "L'Italia sprofonderà se spreca soldi per Kiev". Mosca attacca dopo il crollo ai Fori Imperiali - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova è tornata ad attaccare il sostegno di Roma all’Ucraina e, in riferimento al crollo della ... ilgiornale.it Diego Fusaro. . DIEGO FUSARO: Orban contro la UE: "soldi sprecati per Kiev" __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com facebook

