Ascolti tv 16 gennaio | chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni i dati di Affari Tuoi
Gli ascolti tv di venerdì 16 gennaio 2026 mostrano le performance di Tali e Quali su Rai1 e La Ruota dei Campioni su Canale 5, con dati aggiornati anche da Affari Tuoi. La serata ha visto confronti tra programmi di intrattenimento e giochi, offrendo un quadro delle preferenze del pubblico in questa data. Di seguito un'analisi dettagliata dei risultati di ascolto e delle tendenze della serata.
Gli ascolti tv della serata di venerdì 16 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Tali e Quali, mentre su Canale 5 è tornata La Ruota dei Campioni. Nell'access prime time, invece, spazio ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ascolti TV 9 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi
Leggi anche: Ascolti tv ieri 16 gennaio 2026, dalla sfida in prima serata tra Tali e Quali e La Ruota dei Campioni allo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ascolti tv giovedì 15 gennaio, chi ha vinto la sfida?; Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari; Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli; Ascolti tv giovedì 15 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit, i dati di Affari Tuoi e La Ruota.
Ascolti tv ieri 16 gennaio 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 16 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 16 gennaio 2026. mam-e.it
Ascolti TV 16 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata - Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. atomheartmagazine.com
Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari - La fiction Rai vince col 23% di share in prima serata, Forbidden Fruit al 13,1%, Del Debbio ‘risponde’ a Formigli: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ancora grandi ascolti per la nuova stagione di Don Matteo: nella serata di ieri, giovedì 15 gennaio 2026, la seconda puntata di #DonMatteo15 andata in onda su Rai1 stravince il prime time con il 23% di share e 3 milioni 859 mila spettatori. Grazie a tutti per av - facebook.com facebook
#AscoltiTV | Giovedì 15 Gennaio 2026. #DonMatteo domina (23%), #ForbiddenFruit al 13.1%. Cucciari supera il milione (6.2%), Del Debbio (6.6%) torna sopra Formigli (5.5%) Tutti i dati x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.