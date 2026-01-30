Tali e quali 2026 | la classifica della puntata finale del 30 gennaio vincitore

Alla fine della puntata finale di Tali e Quali 2026, Nicola Savino ha annunciato il vincitore. La serata si è conclusa con una classifica e un nome che ha conquistato il pubblico, ma senza ulteriori dettagli sulla posizione degli altri concorrenti.

Chi ha vinto (vincitore) la finale di Tali e Quali 2026 e qual è stata la classifica? Al termine della serata Nicola Savino ha annunciato il vincitore e la classifica. A vincere la puntata è stato. In aggiornamento LA CLASSIFICA La quarta e ultima puntata si conclude con la classifica che somma tutti i voti ricevuti durante la serata: In aggiornamento Tali e quali 2026: quante puntate. Abbiamo visto la classifica, ma quante puntate sono previste per Tali e quali 2026? Appuntamento in prima visione su Rai 1 per quattro puntate, ogni venerdì sera, a partire dal 9 gennaio 2026.

Ecco la classifica e il vincitore della prima puntata di Tali e Quali 2026, andata in onda il 9 gennaio.

Ecco la classifica e il vincitore della seconda puntata di Tali e Quali 2026, trasmessa il 16 gennaio.

