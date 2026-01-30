Syria to close camps housing thousands linked to Islamic State

La Siria annuncia che chiuderà definitivamente due campi di sfollati nel nord-est, dove vivono civili, anche stranieri, legati ai militanti dello Stato Islamico. La decisione arriva dopo anni di tensioni e preoccupazioni sulla sicurezza, e mira a mettere fine a una situazione che si trascina da tempo. Le autorità siriane hanno detto che i campi verranno smantellati e le persone trasferite altrove, anche se ancora non sono state definite le modalità precise. La mossa si inserisce in un tentativo di riprendere il controllo della regione e di gestire meglio le questioni leg

Jan 30 (Reuters) - Syria plans to permanently close two displacement camps in the northeast that hold civilians, including foreigners, linked to Islamic State militants, a government official said on Friday. The al-Hol and Roj camps hold more than 28,000 people, mostly Syrians and Iraqis, according to the U.N. About 6,000 foreigners are housed in al-Hol and a further 2,000 in Roj. A charity that has worked in both camps, the Swiss-based Global Community Engagement and Resilience Fund, told Reuters it understands Damascus aims to empty and shut the sites within a year. Syrian forces recently took control of al-Hol after the chaotic withdrawal of Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF). 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Syria to close camps housing thousands linked to Islamic State Approfondimenti su Syria Camps Syrian government says it controls prison in Raqqa with Islamic State-linked detainees Il governo siriano ha annunciato di aver ripreso il controllo della prigione di al-Aktan a Raqqa, che ospitava detenuti legati allo Stato islamico. Turkey says Syria ceasefire should hold during Islamic State prisoner transfers to Iraq La Turchia ha sottolineato l'importanza di mantenere il cessate il fuoco in Siria durante il trasferimento dei detenuti dello Stato Islamico verso l'Iraq. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Syrian government takes control of camp housing thousands linked to the Islamic State group Ultime notizie su Syria Camps Syria to close camps housing thousands linked to Islamic StateSyria plans to permanently close two displacement camps in the northeast that hold civilians, including foreigners, linked to Islamic State militants, a government official said on Friday. reuters.com Syria aims to close civilian detention camps linked to ISISA Syrian government official told Reuters on Friday that the Syrian government aims to permanently close displacement camps housing thousands of civilians, including foreigners, some of whom are ... lbcgroup.tv Governor Radda Pays Condolence Visit to Family of Late Islamic Scholar, Sheikh Habibu Kaura Katsina State Governor, Malam Dikko Umaru Radda, paid a condolence visit to the family of the late renowned Islamic scholar, Sheikh Habibu Kaura who passed facebook #Trump avverte la Repubblica Islamica: "Il prossimo attacco sarà molto peggiore". Il ministro degli Esteri israeliano Gideon #Saar ha definito l'uccisione dei manifestanti in #Iran uno degli eventi più oscuri nella storia dell'Iran e dell'umanità. Il Dipartimento di St x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.