Syria to close camps housing thousands linked to Islamic State

Da internazionale.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Siria annuncia che chiuderà definitivamente due campi di sfollati nel nord-est, dove vivono civili, anche stranieri, legati ai militanti dello Stato Islamico. La decisione arriva dopo anni di tensioni e preoccupazioni sulla sicurezza, e mira a mettere fine a una situazione che si trascina da tempo. Le autorità siriane hanno detto che i campi verranno smantellati e le persone trasferite altrove, anche se ancora non sono state definite le modalità precise. La mossa si inserisce in un tentativo di riprendere il controllo della regione e di gestire meglio le questioni leg

Jan 30 (Reuters) - Syria plans to permanently close two displacement camps in the northeast that hold civilians, including foreigners, linked to Islamic State militants, a government official said on Friday. The al-Hol and Roj camps hold more than 28,000 people, mostly Syrians and Iraqis, according to the U.N. About 6,000 foreigners are housed in al-Hol and a further 2,000 in Roj. A charity that has worked in both camps, the Swiss-based Global Community Engagement and Resilience Fund, told Reuters it understands Damascus aims to empty and shut the sites within a year. Syrian forces recently took control of al-Hol after the chaotic withdrawal of Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF). 🔗 Leggi su Internazionale.it

syria to close camps housing thousands linked to islamic state

© Internazionale.it - Syria to close camps housing thousands linked to Islamic State

Approfondimenti su Syria Camps

Syrian government says it controls prison in Raqqa with Islamic State-linked detainees

Il governo siriano ha annunciato di aver ripreso il controllo della prigione di al-Aktan a Raqqa, che ospitava detenuti legati allo Stato islamico.

Turkey says Syria ceasefire should hold during Islamic State prisoner transfers to Iraq

La Turchia ha sottolineato l'importanza di mantenere il cessate il fuoco in Siria durante il trasferimento dei detenuti dello Stato Islamico verso l'Iraq.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Syrian government takes control of camp housing thousands linked to the Islamic State group

Video Syrian government takes control of camp housing thousands linked to the Islamic State group

Ultime notizie su Syria Camps

syria to close campsSyria to close camps housing thousands linked to Islamic StateSyria plans to permanently close two displacement camps in the northeast that hold civilians, including foreigners, linked to Islamic State militants, a government official said on Friday. reuters.com

syria to close campsSyria aims to close civilian detention camps linked to ISISA Syrian government official told Reuters on Friday that the Syrian government aims to permanently close displacement camps housing thousands of civilians, including foreigners, some of whom are ... lbcgroup.tv

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.