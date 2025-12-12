Lecce secondo suicidio in carcere in meno di un mese | Condizioni drammatiche di sovraffollamento

A meno di un mese dal primo suicidio, un nuovo episodio si è verificato nel carcere di Lecce, evidenziando le condizioni di sovraffollamento e disagio penitenziario. La notte si è conclusa con un’altra tragedia, quando un detenuto ha compiuto un gesto estremo, costruendo un cappio con un lenzuolo e togliendosi la vita nel silenzio della cella.

È notte fonda. Mentre il compagno di cella dorme, un detenuto costruisce un cappio rudimentale con un lenzuolo e lo usa per togliersi. Succede a Lecce, una manciata di giorni fa, protagonista un uomo originario del barese che scontava la sua pena nel carcere di Borgo San Nicola. Sabato mattina, alle 10, le volontarie e i volontari del penitenziario hanno organizzato un sit-in davanti ai cancelli dell’istituto. Le condizioni della casa circondariale sono state spesso considerate difficili, ma nell’ultimo periodo la situazione è diventata “drammatica”, come racconta a Ilfattoquotidiano.it Davide Piccirillo, avvocato e attivista che da tempo collabora con Antigone Puglia. Ilfattoquotidiano.it

Tragedia nel carcere di Lecce: detenuto barese si toglie la vita in cella - Secondo quanto riferito, il suicidio è avvenuto mentre il compagno di stanza dormiva e in servizio era presente un solo agente addetto all’intera sezione, anziché due come previsto per la gestione di ... giornaledipuglia.com

Lecce, nel carcere due suicidi in pochi giorni: «quando un detenuto si toglie la vita è una sconfitta» - L'allarme arriva dal Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria «tra il silenzio di tutte le autorità a cui ci siamo rivolti» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Secondo quanto riportato dal Cies Football Observatory Tiago Gabriel del Lecce è il difensore più influente in Europa... Che ne pensate? Image Photo Agency #UsLecce #TiagoGabriel #SerieA - facebook.com facebook