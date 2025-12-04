FdI cambia idea sulla cannabis light | prima l’ha vietata ora vuole farla diventare monopolio di Stato
FdI cambia idea sulla cannabis light: da droga a monopolio di Stato. Fratelli d’Italia sembra aver cambiato idea sulla cannabis light. Con un emendamento alla Legge di Bilancio 2026, il partito della premier Giorgia Meloni fa marcia indietro sulla norma – introdotta appena otto mesi fa con il Decreto Sicurezza – che ha reso di fatto illegale l’intera filiera dei “prodotti da infiorescenze di canapa”: FdI adesso chiede di riammettere la cannabis light nell’ambito della legalità e di affidarne la distribuzione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il cambio di rotta – inaspettato e abbastanza sottaciuto dai meloniani – arriva dopo che due tribunali si sono espressi contro il divieto del Decreto Sicurezza e in attesa che si pronuncino sul punto la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia europea. 🔗 Leggi su Tpi.it
