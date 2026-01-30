Una donna ha rischiato grosso, ma alla fine è riuscita a scappare dall’aggressore. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di due giorni fa. I due si erano incontrati alla stazione dei treni di Rimini, scambiandosi poche parole. Poi l’uomo le ha proposto di spostarsi insieme verso Igea Marina, dove avrebbero trovato un riparo all’interno di una ex colonia. La donna ha approfittato di un momento di distrazione per fuggire e chiedere aiuto. L’aggressore è stato fermato poco dopo dalla polizia.

Si sono conosciuti alla stazione dei treni di Rimini, nella tarda serata dell’altro ieri. Poche parole, una breve conversazione e poi la proposta di spostarsi insieme verso Igea Marina per trovare un riparo all’interno di una ex colonia. È da lì che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, ha preso forma l’episodio di violenza sessuale che ha visto come vittima una donna romena di 32 anni, residente a Civitanova Marche ma di fatto senza fissa dimora, e per il quale è stato fermato un cittadino tunisino di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine. I due si sarebbero incontrati intorno alla mezzanotte nello scalo ferroviario di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stupro nell’ex colonia. Donna riesce a scappare, fermato l’aggressore

