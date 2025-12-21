Picchia la barista e tenta di stuprarla ma lei riesce a scappare | aggressore preso nel Salernitano

La barista è stata assalita all'interno del locale a Sant'Arsenio. L'aggressore è fuggito, ma è stato incastrato dalle videocamere. Denunciato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

