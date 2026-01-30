Strasburgo-Paris Saint Germain domenica 01 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Paris Saint Germain si prepara a sfidare lo Strasburgo domenica alle 20:45. I campioni uscenti della Ligue 1 sono reduci da una sconfitta contro il Newcastle e cercano di tornare alla vittoria per non perdere il treno degli ottavi di finale. La squadra di Parigi vuole dimostrare di avere ancora le forze per riprendere il cammino in campionato. Lo Strasburgo, invece, spera di approfittare del match casalingo per mettere in difficoltà i parigini e ottenere punti importanti. La partita si annuncia equilibr

Fermati in casa dal Newcastle ad un passo dagli ottavi di finale i campioni uscenti del Paris Saint Germain chiudono questo ventesimo turno di Ligue1 sul campo dello Strasburgo. Praticamente O'Neill ha ripreso la squadra laddove l'aveva lasciata Rosenior: 3 vittorie in altrettante gare tra coppa di Francia e campionato e squadra tornata in piena corsa anche per il quarto posto.

