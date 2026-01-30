Stefano Accorsi la trasformazione fisica per il film di Muccino

Stefano Accorsi ha mostrato sui social il suo nuovo aspetto per il film di Muccino. Ha perso dieci chili e si è allenato duramente, muscoli in vista. L’attore ha deciso di condividere questa trasformazione con i fan, che hanno subito commentato entusiasti.

L’attore rompe il silenzio sulla metamorfosi fisica che ha infiammato i social. Dieci chili in meno e muscoli scolpiti: cosa. L’attore rompe il silenzio sulla metamorfosi fisica che ha infiammato i social. Dieci chili in meno e muscoli scolpiti: cosa c’è dietro il cambiamento Dimenticate la solita rincorsa al “sex symbol” di ritorno, perché qui la faccenda è molto più tecnica e meno narcisista di quanto i commenti su Instagram lascino intendere. Stefano Accorsi si è presentato al pubblico con una silhouette che ha lasciato tutti a bocca aperta, asciutto, definito, quasi prosciugato, ma non è il capriccio di un cinquantenne in crisi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

