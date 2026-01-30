Stefano Accorsi la trasformazione fisica per il film di Muccino
Stefano Accorsi ha mostrato sui social il suo nuovo aspetto per il film di Muccino. Ha perso dieci chili e si è allenato duramente, muscoli in vista. L’attore ha deciso di condividere questa trasformazione con i fan, che hanno subito commentato entusiasti.
L’attore rompe il silenzio sulla metamorfosi fisica che ha infiammato i social. Dieci chili in meno e muscoli scolpiti: cosa. L’attore rompe il silenzio sulla metamorfosi fisica che ha infiammato i social. Dieci chili in meno e muscoli scolpiti: cosa c’è dietro il cambiamento Dimenticate la solita rincorsa al “sex symbol” di ritorno, perché qui la faccenda è molto più tecnica e meno narcisista di quanto i commenti su Instagram lascino intendere. Stefano Accorsi si è presentato al pubblico con una silhouette che ha lasciato tutti a bocca aperta, asciutto, definito, quasi prosciugato, ma non è il capriccio di un cinquantenne in crisi. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Approfondimenti su Stefano Accorsi
"Non sono un perennial". Accorsi (54 anni) parla della trasformazione fisica: il wheel rollout, la challenge di 8 settimane, chi è il trainer
Stefano Accorsi ha voluto chiarire una volta per tutte di non essere un “perennial”, come alcuni lo hanno definito.
Gabriele Muccino presenta ‘Le cose non dette’ in due cinema a Bologna. E nel cast c’è anche Stefano Accorsi: “Abbiamo dato il massimo”
Gabriele Muccino arriva a Bologna per presentare il suo nuovo film, ‘Le cose non dette’.
Ultime notizie su Stefano Accorsi
Argomenti discussi: Stefano Accorsi, la trasformazione per Muccino: Non sono un perennial, mi sono rimesso in forma per il ruolo; La nuova e incredibile trasformazione fisica di Stefano Accorsi per il film di Muccino; Accorsi sulla sua trasformazione: Mi sono sempre tenuto in forma; Le regole dell'allenamento di Stefano Accorsi: è così che si è preparato per Le cose non dette.
Il nuovo film con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini non è il solito film di Muccino ma ha qualcosa in più x.com
