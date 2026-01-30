Stefano Accorsi ha mostrato sui social il suo nuovo aspetto per il film di Muccino. Ha perso dieci chili e si è allenato duramente, muscoli in vista. L’attore ha deciso di condividere questa trasformazione con i fan, che hanno subito commentato entusiasti.

L’attore rompe il silenzio sulla metamorfosi fisica che ha infiammato i social. Dieci chili in meno e muscoli scolpiti: cosa. L’attore rompe il silenzio sulla metamorfosi fisica che ha infiammato i social. Dieci chili in meno e muscoli scolpiti: cosa c’è dietro il cambiamento Dimenticate la solita rincorsa al “sex symbol” di ritorno, perché qui la faccenda è molto più tecnica e meno narcisista di quanto i commenti su Instagram lascino intendere. Stefano Accorsi si è presentato al pubblico con una silhouette che ha lasciato tutti a bocca aperta, asciutto, definito, quasi prosciugato, ma non è il capriccio di un cinquantenne in crisi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Stefano Accorsi, la trasformazione fisica per il film di Muccino

Approfondimenti su Stefano Accorsi

Stefano Accorsi ha voluto chiarire una volta per tutte di non essere un “perennial”, come alcuni lo hanno definito.

Gabriele Muccino arriva a Bologna per presentare il suo nuovo film, ‘Le cose non dette’.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Stefano Accorsi

Argomenti discussi: Stefano Accorsi, la trasformazione per Muccino: Non sono un perennial, mi sono rimesso in forma per il ruolo; La nuova e incredibile trasformazione fisica di Stefano Accorsi per il film di Muccino; Accorsi sulla sua trasformazione: Mi sono sempre tenuto in forma; Le regole dell'allenamento di Stefano Accorsi: è così che si è preparato per Le cose non dette.

L’attore rompe il silenzio sulla metamorfosi fisica che ha infiammato i social. Dieci chili in meno e muscoli scolpiti: cosa…L’attore rompe il silenzio sulla metamorfosi fisica che ha infiammato i social. Dieci chili in meno e muscoli scolpiti: cosa c’è dietro il cambiamento Dimenticate la solita rincorsa al sex symbol di ... novella2000.it

Non sono un perennial. Accorsi (54 anni) parla della trasformazione fisica: il wheel rollout, la challenge di 8 settimane, chi è il trainerL'attore rivela qualche segreto della metamorfosi a livello fisico frutto di: impegno, determinazione, allenamento, integrazione, alimentazione e tanta tanta forza mentale ... today.it

KIM ROSSI STUART PIERFRANCESCO FAVINO CLAUDIO SANTAMARIA RICCARDO SCAMARCIO STEFANO ACCORSI ANTONELLO FASSARI ...grandi attori,grande interpretazione per un gran film ROMANZO CRIMINALE - facebook.com facebook

Il nuovo film con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini non è il solito film di Muccino ma ha qualcosa in più x.com