A Salerno, il Teatro Verdi ha ospitato il tradizionale doppio Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi”. L’evento, che ha visto il Teatro Municipale pieno e coinvolto, ha rappresentato un momento di musica e cultura all’inizio dell’anno, sottolineando l’importanza dell’impegno civile e dell’eleganza artistica. Un’occasione per la città di condividere un’esperienza musicale di qualità in un contesto sobrio e raffinato.

Un Teatro Municipale Giuseppe Verdi gremito e partecipe ha accolto il tradizionale doppio Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno, regalando alla città un inizio d’anno all’insegna della grande musica, dell’eleganza e dell’impegno civile. Sotto la direzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

