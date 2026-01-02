Salerno emozionante doppio Concerto di Capodanno al Teatro Verdi

A Salerno, il Teatro Verdi ha ospitato il tradizionale doppio Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi”. L’evento, che ha visto il Teatro Municipale pieno e coinvolto, ha rappresentato un momento di musica e cultura all’inizio dell’anno, sottolineando l’importanza dell’impegno civile e dell’eleganza artistica. Un’occasione per la città di condividere un’esperienza musicale di qualità in un contesto sobrio e raffinato.

Un Teatro Municipale Giuseppe Verdi gremito e partecipe ha accolto il tradizionale doppio Concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno, regalando alla città un inizio d'anno all'insegna della grande musica, dell'eleganza e dell'impegno civile. Straordinaria la partecipazione del soprano di fama internazionale Maria Agresta, autentica protagonista della serata, affiancata dal tenore Vincenzo Tremante

L'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno, diretta dal maestro Francesco Rosa, ha eseguito un ampio repertorio di brani lirici, sinfonici e grandi classici di Capodanno

L'orchestra filarmonica del Verdi incanta con un doppio concerto di Capodanno

