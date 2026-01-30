Startlist seconda prova discesa Crans Montana 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Domani a Crans Montana si svolge la seconda prova di discesa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara, originariamente prevista come prova cronometrata, si tiene sabato 31 gennaio e vedrà in pista i principali atleti internazionali. Gli italiani sono pronti a scendere in pista, con i pettorali già assegnati e l’orario di partenza fissato. La diretta sarà trasmessa in tv e in streaming, mentre gli appassionati seguono con attenzione le prove di questa quindicesima tappa della stagione.

Sabato 31 gennaio andrà in scena quella che avrebbe dovuto essere la seconda prova prova cronometrata della discesa di Crans Montana, quindicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Sulla "Piste Nationale" il meteo non è stato dalla parte degli organizzatori e di conseguenza il primo training è stato cancellato. Si confida che questa prova si possa tenere per garantire il corretto svolgimento del fine-settimana in terra elvetica. In tutto questo, l'Italia si presenta ai nastri di partenza di quest'ultimo fine-settimana del massimo circuito internazionale prima dei Giochi Olimpici Invernali con grande ambizione.

