Stallo sulla discarica di Macerata | l’aumento della Tari è inevitabile

La decisione sull’aumento della Tari a Macerata si fa più vicina, anche se slitterà un po’. Le tariffe di solito vengono aggiornate entro aprile, ma quest’anno il via libera si fa attendere. La questione resta aperta, e i cittadini aspettano ancora notizie ufficiali.

Macerata, 30 gennaio 2026 – Arriverà un po’ più tardi. Ma arriverà. Di norma le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) vengono periodicamente adeguate, cioè aumentate, entro la fine del mese di aprile. Quest’anno la scadenza è stata spostata alla fine di giugno, ma non c’è dubbio che i cittadini dovranno farsi carico dell’ ennesimo aumento. Tutto questo accade mentre le procedure per realizzare l’ampliamento della discarica di Fosso Mabiglia a Cingoli, quello che ci dovrebbe consentire di tirare il fiato fino a quando non sarà individuato il sito per la nuova discarica, ancora arrancano. L’ampliamento doveva essere realizzato entro fine 2025, non accadrà nemmeno nel 2026, tanto che ci si sta già preoccupando di trovare ‘ospitalità’, cioè un sito dove trasferire i nostri rifiuti per il 2027, considerato che in quello di Corinaldo, in provincia di Ancona, li potremo portare solo fino alla fine di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

