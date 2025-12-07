Il Pd di Potenza Picena fa i conti alla gestione del Cosmari, in risposta al presidente Paolo Gattafoni che aveva lamentato la situazione critica ereditata. "Sull’entità dei fondi oltre Pef, i crediti vantati verso i Comuni per i quali non sono state emesse le fatture – scrive il segretario del circolo Pd Stefano Dall’Aglio –, la previsione era nel bilancio approvato dalla precedente amministrazione, il cui mandato è scaduto a luglio 2024. Il precedente Cda prendeva atto che l’esaurimento della discarica di Cingoli avrebbe generato incrementi di costi. La soluzione individuata era l’aumento della Tari di circa il 9% annuo, e di anticipare la differenza dovuta dai Comuni fino al pareggio dei costi di trattamento, i cosiddetti oltre Pef, pari a circa 14 milioni, ma a una condizione: attuare uno stringente cronoprogramma che avrebbe consentito di disporre dai primi mesi del 2026 della discarica di Cingoli ampliata, per evitare ricadute sui Comuni e i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ritardi sulla discarica e costi in aumento"