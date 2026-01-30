Giorgia Meloni respinge le richieste di dimissioni che le arrivano da più parti, anche dopo la frana a Niscemi e il ciclone che ha devastato la Sicilia. La politica non si ferma, anche di fronte a una catastrofe ambientale. La maggioranza e l’opposizione si scambiano accuse: il centrosinistra chiede che il governo si faccia da parte, mentre l’esecutivo si difende, sottolineando i lavori in corso e gli interventi sul territorio. La tensione resta alta, e la crisi sembra destinata a continuare.

Neppure di fronte a una catastrofe ambientale il confronto politico si ferma. La frana di Niscemi, il ciclone che ha colpito la Sicilia e le fragilità strutturali del territorio diventano terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, con il centrosinistra che punta il dito contro il governo mentre l’esecutivo rivendica l’impegno operativo sul campo. Il copione si ripete: prima le accuse al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, poi la richiesta di dimissioni e infine la pretesa che a riferire in Aula sia direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le richieste dell’opposizione e l’attacco a Musumeci. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Giorgia Meloni, la brutta notizia appena arrivata: "Richieste dimissioni immediate"

