Cerreto d’esi - “Il nuovo polo scolastico ha avuto il nulla osta definitivo”. Così il sindaco David Grillini ha aperto il consiglio comunale, annunciando un traguardo atteso da anni per la comunità di Cerreto d’Esi. Il sindaco ha ripercorso il lungo e complesso cammino:”Un percorso iniziato sin dall’insediamento dell’amministrazione Cambiamenti e portato avanti con grande determinazione dalla Giunta e dagli uffici comunali preposti ( ufficio tecnico ed ufficio sisma, ndr), che hanno collaborato instancabilmente al raggiungimento di questo grande obiettivo. Dal primo atto dell'aprile 2021, ogni passaggio – tecnico, amministrativo, burocratico – è stato affrontato con serietà, fino ad arrivare a oggi con la certezza che la strada intrapresa fosse quella giusta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cerreto d'Esi, via libera definitivo al nuovo polo da olrre 12 milioni di euro