spranga e droga in macchina denunciato

Due giovani di 30 anni sono finiti nei guai dopo essere stati trovati con una spranga e droga in macchina. I due, residenti in provincia, avevano tentato di passare inosservati ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine. Ora sono stati denunciati per possesso di armi e sostanze stupefacenti.

Probabilmente pensavano di averla fatta franca ma, per due trentenni residenti in provincia così non è stato. Nella serata di mercoledì, i due si trovavano a passare a piedi in via del Lavoro, nei pressi della stazione. La loro presenza era stata notata da una pattuglia dei carabinieri che ha deciso di effettuare un controllo approfondendo i motivi della loro presenza in zona. Non appena i militari hanno eseguito le verifiche in banca dati sulle generalità fornite, è ben presto emerso che l’uomo era in realtà sottoposto al regime degli arresti domiciliari. A nulla è valsa la giustificazione fornita dallo stesso che asseriva di essere andato in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

