Intimissimi la speciale capsule collection è un' ode al burgundy

Il brand ha eletto la tonalità sovrana della fredda stagione protagonista della speciale collezione, un ventaglio di 16 proposte in seta disponibile presso la nuova boutique di via Montenapoleone a Milano e in altri 13 selezionati store del mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Intimissimi, la speciale capsule collection è un'ode al burgundy

Argomenti simili trattati di recente

Il Natale è qui, noi lo rendiamo speciale: Gianni Cortese per Intimissimi del Centro Commerciale Due Mari - facebook.com Vai su Facebook

Intimissimi presenta la nuova capsule collection in 100% cashmere - Intimissimi presenta la nuova capsule in 100% cashmere: tre capi iconici per un inverno caldo, elegante e infinitamente chic. Lo riporta fashiontimes.it

A Natale regala la bellezza: la nuova campagna pubblicitaria di Intimissimi per le feste - Tessuti scintillanti, per una proposta raffinata e sensuale, interpretano il Natale attraverso bagliori ... Riporta engage.it

Intimissimi lancia con una campagna digitale la collezione di Natale - Il brand ha presentato la nuova collezione con una campagna digitale Intimissimi lancia con una campagna ... Secondo affaritaliani.it

Natale con Intimissimi: un’emozione da indossare e da regalare - Ogni dettaglio della collezione Natale 2024 del marchio italiano che fa capo al Gruppo Oniverse è pensato per raccontare una storia di bellezza, amore e complicità. Riporta alfemminile.com

"This Is Me...Now": la nuova collezione di Intimissimi by Jennifer Lopez - L'eccellenza artigianale di Intimissimi incontra la straordinaria creatività di Jennifer Lopez per realizzare un’esclusiva collezione di lingerie. Si legge su grazia.it

Colore e artigianalità: Intimissimi e la sua nuova corsetteria autunnale - Spazi suntuosi, preziosi arredi e meravigliosi affreschi fanno da sfondo alla nuova collezione corsetteria di Intimissimi che per la stagione Autunno/Inverno 2023 si tinge di colori accesi e audaci: ... Riporta grazia.it