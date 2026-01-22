Sydney Sweeney sarà la star del film L' usanza del paese

Sydney Sweeney sarà la protagonista del film L'usanza del paese, adattamento cinematografico del celebre romanzo di Edith Wharton. La sua interpretazione promette di portare sul grande schermo la complessità dei personaggi e le atmosfere della narrazione originale, offrendo agli spettatori un’esperienza fedele e coinvolgente. La pellicola si propone di rispettare l’essenza del romanzo, mantenendo intatti i temi principali e la profondità emotiva della storia.

Alla regia del film L'usanza del paese ci sarà Josie Rourke, che si occuperà anche della sceneggiatura. Le riprese, secondo quanto dichiarato da Deadline, inizieranno nei prossimi giorni.

