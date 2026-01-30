Specialmente diversi focus sull’autismo ad Assago Costruiamo una comunità inclusiva

A Assago è in corso un evento dedicato alle persone con autismo. Gli organizzatori vogliono costruire una comunità più aperta e accogliente. L’obiettivo è coinvolgere tutti, sensibilizzare e promuovere l’inclusione. La giornata si concentra sulla condivisione di esperienze e sulla creazione di un ambiente in cui ogni diversità venga valorizzata. La partecipazione è alta e il clima è di speranza e determinazione.

(Adnkronos) – "Noi siamo ciò che ti è sfuggito, siamo un milione di cose più una", 'specialmente diversi'. I ragazzi autistici e le loro famiglie si raccontano, anche attraverso le testimonianze di esperti ed esponenti del mondo associativo, in un incontro promosso ad Assago (Milano) per esplorare "con empatia e consapevolezza le straordinarie potenzialità e le sfide uniche" di chi vive con questa condizione neuroevolutiva sempre più diffusa. Un incontro per tutti, a ingresso libero, perché l'autismo "coinvolge non solo le persone direttamente interessate, ma anche le famiglie e l'intera comunità".

