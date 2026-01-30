Sovraffollamento e diritti negati ai detenuti il garante De Lisi | Sistema penitenziario in agonia

Il garante dei detenuti De Lisi denuncia che il carcere è in uno stato di crisi. Troppi detenuti, condizioni dure e diritti negati sono all’ordine del giorno. Il sistema penitenziario sembra ormai in agonia e non riesce più a rispondere alle esigenze di chi si trova dietro le sbarre. La realtà quotidiana nei penitenziari mostra tempi lunghi, risposte che arrivano tardi e una gestione che spesso lascia i detenuti in condizioni molto difficili.

Un quadro critico delle carceri siciliane, con un focus su Agrigento tra assistenza sanitaria in difficoltà, carenze strutturali e nuovi interventi avviati Il carcere non è un tema astratto né un problema confinato dietro muri lontani. È un luogo che restituisce ogni giorno la misura reale di come funziona un sistema: nei tempi, nelle risposte, nelle assenze. È lì che si accumulano ritardi, carenze e decisioni mancate che ricadono su persone, famiglie e territori. Parliamo di sovraffollamento, di difficoltà nell’accesso alle cure, di rapporti complessi tra chi sconta la pena e i familiari che stanno fuori: problemi noti, spesso raccontati a pezzi, raramente ricondotti a un quadro complessivo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il carcere a Milano è in crisi.

Renato Schifani ha nominato Giovanna Perricone come nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza della Sicilia.

