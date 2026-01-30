Sorteggi playoff Champions League LIVE | Juventus in attesa di conoscere la sua avversaria Tutto quello che c’è da sapere sull’urna di Nyon

La Juventus aspetta di sapere chi affronterà negli spareggi di Champions League. Questa sera a Nyon si tiene il sorteggio, e i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire quale squadra si troverà di fronte ai bianconeri. La squadra di Allegri si prepara a scendere in campo, mentre gli occhi sono puntati sull’urna per conoscere il nome del prossimo avversario.

di Marco Baridon Sorteggi playoff Champions League: l’avversaria della Juventus negli spareggi della competizione europea. Il racconto dall’urna di Nyon. Dopo aver superato la League Phase ed essersi qualificata ai playoff di Champions League da testa di serie, ora la Juventus è in attesa di conoscere la sua avversaria agli spareggi: o Club Brugge o Galatasaray. L’urna di Nyon, alle 12.00, decreterà tutti gli accoppiamenti e la sfidante della squadra di Spalletti. Calciomercato Juve LIVE: contatti col Tottenham per Kolo Muani. Le altre opzioni per l’attacco Sorteggi playoff Champions League LIVE: gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus scoprirà il suo avversario nei playoff della Champions League domani pomeriggio.

